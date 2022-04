Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen flüchtigen Rollerfahrer, der sich nach einem Unfall auf der Overbeckstraße unerlaubt in Richtung Händelstraße entfernte. Am Mittwochnachmittag (gg 16.20 Uhr) fuhr ein 24-jähriger Oberhausener mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt an der Overbeckstraße. Er bemerkte einen heranfahrenden Roller, sodass er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste. Der Rollerfahrer fuhr ungebremst in die linke Seite des stehenden Wagens. Der Oberhausener informierte die Polizei, doch der unbekannte Zweiradfahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Er fuhr in Richtung Kirchhellener Straße und bog dann nach rechts auf die Händelstraße ab. Beschreibung des Flüchtigen: ca. 30 Jahre, Helm, dunkle Bekleidung, schwarzes KKR mit orangenen Streifen Die Polizei konnte den Flüchtigen im Umfeld der Unfallörtlichkeit nicht mehr antreffen.

Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen (Tel.: 0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell