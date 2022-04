Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag ein 22-jähriger Mann aus Recklinghausen von zwei Tätern überfallen und verletzt worden. Der 22-Jährige war gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg, in der Nähe des Rathauses wurde er dann von zwei jungen Männern angesprochen, die Bargeld wollten. Weil der 22-Jährige nichts hergeben wollte, schlugen und traten sie nach ihm, nahmen sein Geld weg und liefen dann mit der Beute davon. Kurz danach und in der Nähe des Tatorts konnten zwei junge Männer, auf die die Beschreibung passte, festgenommen werden. Es handelt sich um einen 17- und einen 18-Jährigen aus Dortmund. Bei einem der Tatverdächtigen konnte auch die vermeintliche Beute (Bargeld) gefunden und sichergestellt werden. Die beiden Dortmunder mussten mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Recklinghäuser wurde bei dem Raub leicht verletzt.

