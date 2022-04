POL-RE: Recklinghausen: Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Bislang unbekannte Täter schoben am Dienstag, zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr, das Rolltor einer Pizzeria an der Bahnhofstraße hoch und verschafften sich so Zugang zum Gastraum. Der Innenraum wurde teilweise durchwühlt. Die Täter entkamen unerkannt mit etwas Bargeld. Marl Am Dienstagnachmittag (14.30 Uhr - 16.30 Uhr) hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in der zweiten Etage eines ...

