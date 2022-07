Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Verletzte Fahrradfahrerin

Ohlsbach (ots)

Eine widersprüchliche Aussage einer 54-jährigen Fahrradfahrerin hat am Sonntagabend das ermittlerische Geschick der Beamten des Polizeireviers Offenburg erfordert. Die Fahrradfahrerin gab an, dass diese gegen 22 Uhr auf dem Heimweg von einem Auto in der Blumenstraße angefahren wurde und der Fahrer des Wagens sich daraufhin vom Ort des Geschehens entfernt haben soll. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Beamten deutete nach bisherigen Erkenntnissen jedoch alles darauf hin, dass die 54-Jährige alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Ein bei der Radfahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von 0,4 Promille. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

/nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell