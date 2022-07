Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Manipulierte Motorräder im Visier

Mittelbaden (ots)

Im Rahmen der Konzeption zur Bekämpfung von schweren Unfallfolgen auf Motorradstrecken des Polizeipräsidiums Offenburg, führten die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am vergangenen Samstag sowohl in Gutach auf der L 107 am Parkplatz Buchereck als auch in Ettenheim auf der L 103 am Parkplatz Schönheidebrünnle stationäre Kontrollen durch. Hierbei wies nahezu die Hälfte der kontrollierten Bikes technische Veränderungen auf die von den Beamten festgestellt und beanstandet werden mussten. So war infolgedessen in Gutach für eine Motorradfahrerin die Weiterfahrt zu Ende, ein Biker stand in Ettenheim unter dem Einfluss von Drogen und musste ebenfalls sein Motorrad stehen lassen.

/re/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell