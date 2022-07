Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Das Überholmanöver eines Motorradfahrers endete am Sonntagabend in der Engler Straße in Richtung Okenstraße in einem Verkehrsunfall. Gegen 21:30 Uhr setzte der 52-jährige Honda-Fahrer zu einem Überholvorgang an, bei dem er offenbar alleinbeteiligt zu Fall kam, über die Fahrbahn schlitterte und anschließend mit einem Verkehrsschild kollidierte. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Beim Überprüfen der Fahrerlaubnis konnten die Beamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Anfang 50-Jährige kann sich auf eine Strafanzeige gefasst machen.

