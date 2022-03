Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Essen brennt an

Mit Verletzungen kam eine 49-Jährige am Montag in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Im Hebsack" aus. Eine 49-Jährige hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung und es kam wohl zu einer Verpuffung. Löschversuche scheiterten. Dabei verletzte sich die Frau. Mit Verbrennungen an der Hand und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung kam sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand.

+++++++ 0384286

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell