Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Mann von herabfallenden Gitterboxen verletzt

Am Montag ereignete sich in Hausen an der Fils ein Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr belud ein 56-jähriger Stapler-Fahrer in einer Firma einen Lastwagen mit Gitterboxen. Dabei waren immer drei Boxen mit einem Gewicht von über 500 Kilogramm aufeinander gestapelt. Beim Anheben der Boxen verhakten diese sich wohl und kippten von der Gabel des Staplers. Ein 47-Jähriger lief zeitgleich zu einem nahen Büro. Die herabfallenden Boxen trafen ihn am Rücken und verletzten ihn schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

