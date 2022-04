POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletzter Person Ein 18jähriger Mann aus Hildesheim befuhr am 18.04.22, 16.30h, mit seinem Krad die L 500 von Lutter nach Bodenstein. Am Unfallort verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht an beiden Beinen. Er wurde dem Klinikum Hildesheim zugeführt. Diebstahl eines Kopfhörers ...

