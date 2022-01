Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 8. Januar 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Batavus Padora Easy City, welche hinter einer Gartentür eines Hausgrundstücks in der Overbergstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl einer Handtasche

Am Freitag, 7. Januar 2022, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Wohnung in der Friedlandstraße und entwendete dort eine Handtasche samt Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag, 10. Januar 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 11. Januar 2022, 04:45 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Person alle vier Reifen eines VW Touran, welcher im Döller Damm geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 11:59 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Krogmannstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem hatten sie den Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem fanden sie bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel und beschlagnahmten dieses. So erwartet ihn nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Visbek - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 23.20 Uhr, geriet ein 32-jähriger Autofahrer aus Visbek auf der Hauptstraße in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchführt und die Weiterfahrt untersagt. Im weiteren Verlauf händigte der Fahrer den Polizeibeamten Betäubungsmittel aus. Dieses wurde beschlagnahmt. So erwartet ihn nun zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 14.40 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Großen Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 15.50 Uhr, geriet ein 35-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Handorfer Straße in eine Kontrolle der Polizei. Der Mann aus Holdorf war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, außerdem war das Fahrzeug nicht mehr versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 6.45 Uhr, fuhr eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Straße Kösters Gang in Richtung Lange Straße. Beim Durchfahren des dortigen Kreisverkehrs geriet sie auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. Januar 2022, um 13.30 Uhr, fuhr eine 10-jährige Radfahrerin auf der Falkenrotter Straße in Richtung Falkenweg. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie in Richtung An der Gräfte fahren. Eine nachfolgende BMW-Fahrerin übersah die querende Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß mit dem Hinterreifen des Fahrrades. Das Mädchen blieb unverletzt. Auf Nachfrage der Autofahrerin erklärte das Mädchen, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr die Frau weg. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Frau soll ca. 60 bis 70 Jahre alt, blonde, schulterlange Haare gehabt haben und einen schwarzen BMW gefahren sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung an Hinweisschild

Von Donnerstag, 23. Dezember 2021, 20.00 Uhr bis 24. Dezember 2021, 08.00 Uhr und am 28. Dezember 2021, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Harmer Straße auf dem Gelände des dortigen Autohofs ein Hinweisschild der Waschanlage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell