POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressebericht für den Zeitraum Ostern 2022

1.) Sachbeschädigung: Ein zunächst unbekannter Täter wirft mit einem Betonstein die Scheibe eines Windfanges in der Schützenstraße in St. Andreasberg ein. Die Scheibe wird dabei zerstört. Der Tatzeitraum kann auf Donnerstag, dem 14.04.22 ca. 20.15 Uhr und Freitag, dem 15.04.22, ca. 07.30 Uhr eingegrenzt werden. Ermittlungen, sowie Zeugenaussagen führen zur Feststellung eine 27jährigen aus Pinneberg. Dieser gibt bei einer durchgeführten Vernehmung die Tat zu.

2.)Kennzeichendiebstahl: Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 14.04. und Freitag dem 15.04., entwenden bislang unbekannte/r Täter zw. 22.00 Uhr und 09.00 Uhr das hintere amtl. Kennzeichen eines PKW Mazda aus Laatzen, welcher in der Gartenstraße in Braunlage geparkt war. Auch hier führen Zeugenhinweise zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern noch an.

3.) Whatsapp Betrug: Eine unbekannte Person wendet sich per Whats App an einen 63jährigen Braunlager und bittet unter der Legende des Sohnes um Zahlung in Höhe 2330,50 Euro und um 1872,25 Euro. Es wird eine Kontoverbindung genannt und um sofortige Überweisung gebeten. Der Geschädigte erkennt aber den Betrug und zahlt nicht. Man kann davon ausgehen, dass diese Betrugsmasche jetzt wieder vermehrt durchgeführt wird.

4.) Geld Diebstahl/ Aufbruch eines Dampfstrahlers: Bislang unbekannte/r Täter hebelten am Samstag, dem 16.04.22, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr die Tür eines Dampfstrahlers auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Braunlage auf und entwendet daraus Münzgeld in Höhe von ca. 60 Euro. Zum Zeitpunkt des Aufbruches herrschte auf dem Tankstellengelände reger Besucherverkehr. Die Polizei Braunlage bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05520/93260

5.) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Samstag, dem 16.04. wurde der Polizei Braunlage gegen 20.30 Uhr Cannabis Geruch in der Straße "Unter den Buchen" in Braunlage gemeldet. Tatsächlich konnten die Beamten bei einem 69jährigen Haschisch feststellen und beschlagnahmen. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen § 29 BtMG wurde gefertigt.

6.) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, dem 17.04.22 wird gegen 19.20 Uhr ein PKW Dacia durch Beamte der Pst. Braunlage auf der Landesstraße 600 in Höhe Kreisel Süd, in Fahrtrichtung Wieda kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der 40jährige Fahrzeugführer aus Rumänien nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird daraufhin untersagt. Des Weiteren muss der Rumäne nach Rücksprache mit einem zuständigen Bereitschaftsrichter eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro vor Ort entrichten.

