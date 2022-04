Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom So, 17.04.2022, 12:00 Uhr bis Mo, 18.04.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

- Osterausfahrt endet im Krankenhaus -

Goslar - Am 17.04.2022, gegen 17:00 Uhr, befährt ein 59-jähriger Mann aus Lehre mit seinem Krad die Astfelder Straße in Richtung Langelsheim, um nach rechts auf die Riechenberger Spange zu biegen. Vor ihm befindet sich zu diesem Zeitpunkt seine Ehefrau (49 Jahre) ebenfalls mit ihrem Krad. Verkehrsbedingt muss die Ehefrau an der dort befindlichen Ampel halten. Dies bemerkt ihr Ehemann zu spät und fährt auf das stehende Krad seiner Frau auf. Beide kommen in der Folge zu Fall, ziehen sich leichte Verletzungen zu und werden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An den Krädern entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

Trunkenheitsfahrt

- eine Schneise der Verwüstung hinterlassen -

Goslar - In der Nacht auf Montag gegen 01:00 Uhr befährt ein 57-Jähriger mit einem Sprinter die Immenröder Straße stadtauswärts in Richtung Ohlhofbreite. In Höhe der Einmündung zur Kurt-Schumacher-Straße überfährt er die dortige Verkehrsinsel und beschädigt die darauf befindlichen Verkehrszeichen. Auch sein Fahrzeug wird bereits dadurch stark beschädigt. Trotzdem setzt er seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem Abbiegevorgang in die Lilienthalstraße touchiert er die Ampelanlage und beschädigt auch diese. Auch dies bewegt den Fahrzeugführer nicht zum Anhalten. Er setzt seine Fahrt bis in die Bürgermeister-Papen-Straße fort und stellt hier das stark beschädigte Fahrzeug ab. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme stellen die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des unfallverursachenden 57-jährigen Goslarers fest. Ein erstes Ergebnis vor Ort ergibt einen Atemalkoholwert von 1,59 Promille. Der beschädigte Unfallwagen wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Unfallverursacher werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

- Alkoholisiert am Steuer -

Kunigunde - Ebenfalls in der Nacht auf Montag gegen 01:00 Uhr befindet sich ein Funkstreifenwagen auf der Bundesstraße 6 von Posthof kommend in Richtung Goslar. Verkehrsbedingt muss die Streife an der Ampel in Höhe Kunigunde halten, als hinter ihnen plötzlich ein Pkw mit offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit auftaucht und so stark bremsen musste, dass seine Räder blockieren und laut quietschen. Anschließend biegt der Pkw nach rechts in Richtung Bredelem ab. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und weil die Straße nach Bredelem noch gesperrt ist, kontrollieren die Beamten den Fahrzeugführer des VW Golf. Dabei stellt sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Baddeckenstedt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,23 Promille. Auch in diesem Fall ist im Rahmen des entsprechenden Strafverfahrens eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt worden.

Körperverletzung

- wegen verschüttetem Bier geschlagen -

Goslar - Am Rande des Osterfeuers am Ostersonntag, 17.04.2022, kommt es gegen 23:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Besucher. Nach ersten Informationen sei es zu Streitigkeiten zwischen dem 23-jährigen Göttinger und einer nicht bekannten männlichen Person gekommen. Grund hierfür sei verschüttetes Bier gewesen. Im Verlaufe des Streites sei die Situation eskaliert und der Unbekannte habe dem 23-jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Den Unbekannten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter 05321/339-0 in Verbindung zu setzen.

