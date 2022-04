POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 18.04.2022

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag befuhr ein 34- jähriger Seesener mit seinem Pkw die Kreisstraße 66 von Mechtshausen in Richtung der K58. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Baum, ehe er mit einem weiteren Baum frontal kollidierte. Der Fahrzeugführer wurde dabei schwer verletzt. Er konnte durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl eines Pkw

In der Zeit vom 16.04.22 23:00 Uhr bis 17.04.22 09:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen PKW, welcher auf einem Hof in der Wallstraße in Seesen geparkt war. Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Renault Megane, neueren Baujahres. Mögliche Zeugen*innen werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Brand eines Altpapiercontainers

Die bislang unbekannte Täterschaft setzte am 17.04.22, gegen 17:00 Uhr, einen Altpapiercontainer in der Seesener Hochstraße in Brand. Das Feuer musste durch die Seesener Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Containerbrand entstand ein geschätzter Schaden von ca. 550 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Seesen jederzeit unter der bekannten Rufnummer 05381/9440 entgegen.

Versuchter Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit von Montag den 18.04.22 00:30 Uhr und 04:35 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jacobsonstr. in Seesen einzubrechen. Hierzu demontierte der/die unbekannte Beschuldigte das Türschloss einer Wohnungstür. Aus bislang ungeklärter Ursache lies der Täter oder die Täterin dann von seinem/ihrem Vorhaben ab und entfernte sich vom Tatort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

