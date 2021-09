Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher wird beraubt und dabei leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Furth (ots)

Am Dienstag (21.09.), in der Zeit zwischen 21:15 bis 21:45 Uhr, sollen vier Unbekannte einen 14 Jahre alten Neusser auf einem Spielplatz an der Engelbertstraße beraubt haben.

Die Täter sprachen den Jugendlichen an und forderten ihn auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Als der 14-Jährige dies ablehnte, brachten ihn drei der Angreifer zu Boden und hielten ihn fest. Der vierte Angreifer durchsuchte währenddessen seine Hosentaschen. Dem Opfer wurden eine leere Geldbörse und Kopfhörer geraubt. Bei dem Raub verletzte ein Täter den Jugendlichen mit einer Glasscherbe. Der 14-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzungen an den Händen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte versorgten die Verletzungen des Neussers vor Ort. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

Vier männliche Jugendliche, etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 170 bis 180 Zentimeter groß, dunkle kurze Haare, dunkle Kleidung

Einer der Täter soll auf der linken Kopfseite eine waagerechte Linie rasiert haben. Er war mit einer schwarzen Winterjacke mit Pelzbesatz an der Kapuze, einer schwarzen Jogginghose der Marke "Jako" und weißen Turnschuhen bekleidet.

Ein zweiter Täter war mit einem schwarzen Trainingsanzug der Marke "Palm Angels", einer Bauchtasche der Marke "Gucci" oder "Louis Vuitton" sowie schwarzen Nike-Sportschuhen bekleidet. Der Jugendliche trug zudem ein schwarzes Basecap mit dem Schirm nach hinten.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell