Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.04.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ein 18jähriger Mann aus Hildesheim befuhr am 18.04.22, 16.30h, mit seinem Krad die L 500 von Lutter nach Bodenstein. Am Unfallort verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht an beiden Beinen. Er wurde dem Klinikum Hildesheim zugeführt.

Diebstahl eines Kopfhörers - Schaden 115,- Euro

Ein 56jähriger Mann aus Seesen hatte am 18.04.22 seine Apple-Kopfhörer während eines Aufenthaltes in einem Fitness-Center in Seesen in seiner Sporttasche im Umkleideraum zurückgelassen. Unbekannte Täter entwendeten die Kopfhörer im Zeitraum von 16.00 bis 17.00 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell