Polizei Bochum

POL-BO: Mit Schreckschusspistole in die Luft geschossen

Herne (ots)

Am 26. Februar kam es in Herne zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 24-Jähriger mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 22.25 Uhr ein 31-jähriger Herner und ein 24-jähriger Herner aus bislang unbekannten Gründen auf dem Gehweg des Westrings in verbale Streitigkeiten. Diese schaukelten sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung hoch, an der auch ein 30-jähriger Herner sowie ein weiterer Bekannter des 31-Jährigen teilnahmen. Infolge gab der 24-Jährige mit einer Schreckschusspistole mehrere Luftschüsse ab. Dies bemerkte eine unbeteiligte Zeugin, die sofort die Polizei verständigte.

Die herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen konnten den 24-Jährigen wenig später am Tatort antreffen, ihm Handfesseln anlegen und durchsuchen. Dabei fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die sie sicherstellten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den bei der körperlichen Auseinandersetzung leichtverletzten 30-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

