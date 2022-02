Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt an Bushaltestelle gesucht

Herne (ots)

Die Polizei Bochum sucht Zeugen nach einem Raubdelikt in Bochum-Riemke am Sonntag, 27. Februar.

Nach bisherigem Kenntnisstand sprachen zwei unbekannte Jugendliche einen 15-jährigen Bochumer gegen 9 Uhr an der Bushaltestelle "Eifelstraße" an und forderten seine Tasche. Als er dies verweigerte, schubsten sie den Jugendlichen zu Boden und traten ihn. Sie entrissen ihm seine Tasche und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat schwarze, längere Haare und trug eine schwarze Basecap, ein blaues Oberteil der Marke "Nike" und blaue Jeans. Er soll nach Zeugenaussagen "südländisch" aussehen. Der zweite Unbekannte ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Er wird als "moppelig" beschrieben.

Das Regionalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache).

