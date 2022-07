Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Frontaler Zusammenstoß

Kehl (ots)

Zu einer Kollision zweier Kinder kam es am Donnerstagmittag auf einem Radweg in der Vogesenallee. Die beiden 12-jährigen Jungen waren gegen 15 Uhr jeweils mit dem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs und sind hierbei frontal aufeinander gestoßen. Dabei zogen sich beide glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Auch an den Fahrrädern sind keinerlei Schäden entstanden. Die Jungen konnten damit in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. /nk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell