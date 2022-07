POL-OG: Rust - Motorradfahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Rust (ots)

Rust - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, fuhren ein Pkw und ein Motorrad nacheinander den Auffahrtsast auf die K 5349 in Richtung Westen. Da der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Motorrad-Fahrer aus unbekannter Ursache gegen den Pkw. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu, so dass er mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Kreisstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Bis 20:45 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

