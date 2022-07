Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwer verletzt

Rastatt (ots)

Ein schwer verletztes Kind war nach einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend in der Josefstraße zu beklagen. Der junge Cityroller-Lenker war gegen 18.30 Uhr in der Josefstraße unterwegs, als er im Bereich der Badstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw-Führer kollidierte. Alarmierte Helfer des Rettungsdienstes brachten ihn im Anschluss in ein örtliches Krankenhaus.

/ya

