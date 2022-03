Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer rastet nach Handyverstoß aus und wirft sein Rad in Richtung von Polizeibeamtinnen

Kempen (ots)

Aus einer Ordnungswidrigkeit wurde eine Straftat - statt zu akzeptieren, dass man für die Smartphonenutzung beim Radfahren bezahlen muss, schleuderte ein junger Mann ein Rad in Richtung der Polizeibeamtinnen, die diese Ordnungswidrigkeit ahnden wollten.

Am Dienstag gegen 18.10 Uhr waren zwei Beamtinnen der Wache Kempen auf Streifenfahrt unterwegs auf der Straße Am Bahnhof in Richtung St. Huberter-Straße. An der Kreuzung hielten sie am Stoppzeichen an. Dabei fiel ihnen ein Radfahrer auf, der auf der St.Huberter-Straße auf dem linken Geh- und Radweg fuhr und dabei auf seinem Smartphone tippte.

Angesichts des Streifenwagens steckte er dann das Smartphone in die Tasche. Natürlich sprachen die Beamtinnen ihn trotzdem an, um den Verstoß zu ahnden. Der Radfahrer fuhr einfach weiter. An der geschlossenen Bahnschranke war dann aber Schluss. Dort sollte dann das Gespräch stattfinden, warum es gefährlich und deshalb verboten ist, ein Smartphone auf dem Fahrrad zu nutzen. Der Mann, ein 31-jähriger Kempener mit niederländischer Staatsangehörigkeit, war aber nicht zugänglich, schrie herum und beleidigte die Beamtinnen. Diese teilten ihm mit, dass er eine schriftliche Verwarnung erhalten werde und sich dazu später äußern könne.

Die Beamtinnen wandten sich daraufhin um, um zu ihrem Streifenwagen zurückzugehen. In diesem Moment rastete der Mann aus und warf den beiden sein Fahrrad hinterher. Das Rad verfehlte die Beamtinnen nur knapp.

Er pöbelte auch noch weiter, als die beiden schon wieder im Streifenwagen saßen. Er rüttelte an der verschlossenen Tür und ließ erst nach mehrmaliger Aufforderung davon ab.

Am Anfang stand eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von 55 Euro geahndet wird. Jetzt sieht sich der Mann mit dem Vorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte konfrontiert. Da sieht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und fünf Jahren vor. /hei (250)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell