Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Radfahrer stoßen zusammen - Polizei sucht beteiligten Radfahrer und Zeugen (21.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf dem Drechslerweg zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Dabei stieß ein bislang unbekannter Radfahrer, der vermutlich von der Brandenburger Straße in Richtung Riedstraße unterwegs war, mit einem 8-jährigen Kind, dass den Drechslerweg auf Höhe des dortigen Spielplatzes mit seinem Fahrrad kreuzte zusammen. Als die Eltern des Kindes an der Unfallörtlichkeit eintrafen, übergab der Mann das verletzte Kind dem Vater. Anschließend verließen alle Beteiligten die Örtlichkeit. Die Polizei bittet nun den beteiligten Radfahrer, und Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

