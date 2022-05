Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall auf Kindlebildstraße schwer verletzt (21.05.2022)

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Einmündung des Gerstäckerweg auf die Kindlebildstraße. Eine 87-jährige Frau bog mit einem Toyota vom Gerstäckerweg kommend nach rechts auf die Kindlebildstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer 75 Jahre alten Rollerfahrerin, die zeitgleich auf der Kindlebildstraße in Richtung Radolfzeller Straße fuhr. Die 75-Jährige versuchte noch zu Bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst an der Unfallstelle, wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Roller rutschte in Folge des Sturzes noch gegen ein geparktes Auto, so dass an allen drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstand. Die Kindlebildstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell