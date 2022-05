Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (21.05.2022)

Gottmadingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag an der Einmündung der Johann-Georg-Fahr-Straße auf die Hauptstraße leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr war eine 89-jährige Fiat-Fahrerin auf der Johann-Georg-Fahr-Straße unterwegs. An der Einmündung auf die Hauptstraße bog die Frau nach rechts ab und stieß dabei mit einem von Gottmadingen in Richtung Bietingen fahrenden 58-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radler, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

