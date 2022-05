Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33 neu, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Unfall auf B33 neu (21.05.2022)

Steißlingen, B33 neu (ots)

Ein Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro ist am Samstagabend auf der Bundestraße 33 neu auf Höhe der Anschlussstelle Steißlingen passiert. Gegen 18 Uhr fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit einem BMW X5 auf der B33 neu. Auf Höhe der Anschlussstelle Steißlingen zog der 34-jährige BMW-Fahrer auf die linke Spur um ein anderes Auto zu Überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden Skoda Octavia eines 33-Jährigen. Der Skoda-Fahrer versuchte noch eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern, was jedoch misslang. In der Folge touchierte der Skoda erst die Mittelschutzplanke und anschließend die Außenschutzplanke, bevor der Wagen zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Den Sachschaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro, den Schaden am BMW auf rund 1.000 Euro. An den Schutzplanken entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

