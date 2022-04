Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220415 - 0431 Frankfurt-Höchst: Bargeld entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 10.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Büro eines 51-jährigen Mannes in der Bolongarostraße. Der unbekannte Täter breitete ein großes Blatt über den Schreibtisch des Geschädigten aus und sprach undeutlich davon, etwas kopieren zu wollen. Währenddessen entwendete er aus dem auf dem Schreibtisch liegenden Portemonnaie einen Betrag in Höhe von 400 EUR Bargeld. Nachdem man sich nicht verständigen konnte, nahm der Täter sein Papier wieder an sich und entfernte sich aus dem Büro auf die Straße. Er verschwand in unbekannter Richtung. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später.

Täterbeschreibung:

Junger Mann, sehr schlank und 185-190 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare, insgesamt gepflegte Erscheinung. Trug einen schwarzen Trainingsanzug und mehrere Goldketten um Hals und Handgelenk.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511700 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell