POL-F: 220414 - 0429 Frankfurt-Dornbusch: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot Rifter und der 24-jährige Fahrer eines Mercedes der E-Klasse befuhren in dieser Reihenfolge am 14. April 2022, gegen 05.10 Uhr, die Gießener Straße, vom Marbachweg kommend in Richtung Ronneburgstraße.

In Höhe des Anwesens Nummer 100 musste der 26-Jährige vor einer Lichtzeichenanlage bremsen, was der nachfolgende 24-Jährige zu spät bemerkte und mit seinem Mercedes auf den Peugeot auffuhr. Dabei wurden der 24-jährige Fahrer des Mercedes leicht sowie dessen 17-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Auch der 26-jährige Fahrer des Peugeot wurde schwer verletzt. Alle drei Personen kamen in verschiedene Krankenhäuser. An den Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fußgängerampel, auf die der Peugeot geschoben wurde, knickte um.

