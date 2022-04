POL-F: 220414 - 0427 Frankfurt-Dornbusch: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 13.40 Uhr, kam es in einer Werkstatthalle in der Orber Straße zu einem Brand. Ein 40-Jähriger hatte an seinem Ford C-Max Schweißarbeiten durchgeführt. Dabei geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, an der Halle entstanden ebenfalls Schäden. ...

