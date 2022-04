Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220414 - 0426 Frankfurt-Fechenheim: Brand in Werkstatt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 13.40 Uhr, kam es in einer Werkstatthalle in der Orber Straße zu einem Brand.

Ein 40-Jähriger hatte an seinem Ford C-Max Schweißarbeiten durchgeführt. Dabei geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, an der Halle entstanden ebenfalls Schäden. Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 EUR beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell