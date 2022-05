Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine Leichtverletzte bei Unfall (21.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 12.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmittag, gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich der Engener Straße und der Emminger Straße ereignet hat. Ein 49-jähriger Fahrer eines Toyota Corolla war auf der Engener Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-Jährigen, die mit einem Audi A3 von rechts kommend die Emminger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß lösten die seitlichen Airbags im Audi aus. Die junge Frau zog sich zwar leichte Verletzungen zu, musste diese aber nicht in einer Klinik behandeln lassen. Ein Abschlepper kümmerte sich um den stark beschädigten Audi. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Toyota auf rund 2.000 Euro und am Audi auf ungefähr 10.000 Euro.

