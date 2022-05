Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter wirft einen Farbeimer in ein Haus - Polizei sucht Zeugen (21.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, hat ein Unbekannter in der Gartenstraße einen mit Farbe gefüllten Eimer durch eine Fensterscheibe in ein bewohntes Haus geworfen und einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Der Farbeimer flog in das Wohnzimmer des Gebäudes und die Farbe verteilte sich auf den dortigen Möbeln. Personen, die zur betreffenden Zeit in der Gartenstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell