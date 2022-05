Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen /Lkr. Tuttlingen) Brennender Mülleimer in einem Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht (21.05.2022)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben am Samstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, einen Mülleimer in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße, vermutlich durch das Wegwerfen einer glimmenden Zigarette, angezündet. Der Papiermülleimer stand im ersten Obergeschoß. Ein Zeuge bemerkte zum Glück den Brand rechtzeitig und konnte das Feuer alleine löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell