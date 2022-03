POL-FL: Husum: Rentner wurde Opfer der Microsoft-Masche - Hoher Schaden!

Friedrichstadt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (17.03.22) brachen unbekannte Täter in ein Altenheim in der Koldenbüttler Straße in Friedrichstadt ein. Sie hebelten mehrere Fenster auf und gelangten so in das Büro. Die Täter entwendeten einen Tresor mit Bargeld sowie zwei Laptops. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen ...

