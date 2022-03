Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Flensburg (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zu Samstag (12.03.22) in der Schiffbrücke in Flensburg ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben.

Gegen 03:00 Uhr wurde ein Fahrgast eines Taxis von zwei Personen angegriffen. Der Wagen stand zu dem Zeitpunkt auf der Busspur in Höhe Willy-Brandt-Platz. Der Geschädigte saß auf der Rücksitzbank, als die beiden Tatverdächtigen die Türen öffneten und auf ihn einschlugen. Zudem verletzten sie ihn mit einem Messer. Die Beiden flüchteten, konnten jedoch später ermittelt werden. Hintergrund der Körperverletzung dürften Streitigkeiten zwischen den Tatverdächtigen und dem Geschädigten sein.

Wer die Tat beobachtet hat, etwas Relevantes zum Geschehen beitragen oder die Hintergründe des Angriffs erklären kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 2 in Verbindung zu setzen (Tel.: 0461/484 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell