POL-FL: B199/Gelting: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Niebüll (ots) - Die seit dem 24.02.22 vermisste Monika R. aus Niebüll wurde am Sonnabend (12.03.22) tot in einem Wald bei Risum-Lindholm gefunden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Kriminalpolizei geht von einem Unglücksfall aus. Wir bitte darum, das in den Medien veröffentlichte Foto zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr