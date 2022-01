Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Großes Trümmerfeld - Alleinunfall in Innenstadt

Kamen (ots)

Am Samstag, 15.01.2022, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 36jähriger Kamener mit seinem Pkw den Reckhof in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Reckhof / Westenmauer / Nordenmauer setzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache seine Fahrt geradeaus fort und überfuhr die dortigen Poller, kollidierte mit einem Straßenschild, drei Straßenlaternen, einer Bank und einem Mülleimer. Nach circa 100 Metern kam der Wagen auf einem Findling an der Kreuzung Reckhof / Edelkirchhof zum Stehen. Der Fahrer war augenscheinlich nicht verletzt, wurde dennoch zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsums lagen nicht vor. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der weitere Sachschaden beträgt circa 6500 Euro.

