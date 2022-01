Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zwei leichtverletzte junge Fahrer - Auto kommt nach Unfall auf Mittelinsel zum Stehen

Bergkamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 15.01.2022, wurden zwei junge Fahrzeugführer an der Einmündung Häupenweg / Pfalzstraße verletzt. Gegen 17:23 Uhr beabsichtigte ein 22jähriger Hammenser mit seinem Pkw vom Häupenweg nach links in die Pfalzstraße einzubiegen. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Wagen eines 18jährigen Bergkameners. Der Pkw des Hammenser wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite erfasst und durch die Wucht des Aufpralls auf eine Mittelinsel geschleudert. Beide Fahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Die Verletzungen des Hammenser wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von 13.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell