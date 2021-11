Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in BO-Kornharpen

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagabend meldeten aufmerksame Nachbarn einen Wohnungsbrand in der Straße "Zu den Kämpen" in BO-Kornharpen. Sofort wurden Einsatzkräfte aller drei Feuerwehrwachen, der Führungsdienst sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle entsendet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung in beiden Obergeschossen und im Dachbereich einer Doppelhaushälfte erkundet werden. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde umgehend eine Menschenrettung mit zwei Atemschutztrupps eingeleitet. Zeitgleich wurden über die Drehleiter weitere Zuluftöffnungen an der Gebäudefront geschaffen, um Brandrauch und Hitze aus dem Gebäude abzuleiten. Glücklicherweise wurde keine Person in dem Objekt vorgefunden, so dass im Anschluss die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren durchgeführt werden konnte. Im weiteren Einsatzverlauf ist das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit worden. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Der Einsatz war gegen 20:45 Uhr beendet. Die entblößten Feuerwachen wurden durch Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.

