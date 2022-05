Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim L433/ Lkr Tuttlingen) 54-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto - über 5.000 Euro Blechschaden (21.05.2022)

Gosheim L433 (ots)

Ein 54-jähriger Audi-Fahrer hat am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Wehingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit einer Schutzplanke zusammengeprallt. Der 54-Jährige war auf der Gosheimer Straße, L 433, in Richtung Wehingen unterwegs. Der Autofahrer überfuhr einen Mittelstreifen und kollidierte mit einer auf der Gegenfahrbahn befindlichen Schutzplanke. Glücklicherweise wurde der 54-Jährige durch den Aufprall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf eine Höhe von rund 5.000 Euro und an der Leitplanke auf mehrere hundert Euro.

