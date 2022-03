POL-HAM: Alleinunfall: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 12. März, in der Zeit von 05.45 Uhr bis 05.55 Uhr, wurde im Unterführungsbereich der Wilhelmstraße in der Nähe des Bahnhofes ein 22 Jahre alter Mann beraubt. Die 32 und 31 jährigen Täter entwendeten zunächst die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Geschädigten. Dieser bemerkte den Diebstahl und sprach die beiden Personen darauf an, welche ihm daraufhin sein Portemonnaie ...

mehr