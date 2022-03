Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handyverstoß endet mit Verfolgungsfahrt und zwei Verkehrsunfällen

Hamm-Herringen (ots)

Ein simpler Handyverstoß führte am frühen Freitagabend (11. März) zunächst zu einer Verfolgungsfahrt mit einem zwischenzeitlichen Verkehrsunfall und endete in einem Straßengraben. Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 18 Uhr an der Kreuzung der Alten Landwehrstraße zur Sandbochumer Straße einen Golffahrer einer Kontrolle unterziehen. Der 36-jährige Fahrer aus Hamm nahm dies allerdings zum Anlass, die Fahrtgeschwindigkeit seines Autos erheblich zu beschleunigen und auf dem Sandbochumer Weg in Richtung Süden davon zu rasen. Während der Flucht mit einer Geschwindigkeit mit weit über 100 Kilometer pro Stunde führte eines der hochriskanten Überholmanöver des Verkehrsrowdys zu einem Unfall im Gegenverkehr. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, seine rücksichtslose Fahrt weiter fortzusetzen. Erst beim Versuch, von der Sandbochumer Straße auf den Herringer Weg abzubiegen, verlor der Verkehrsflegel endgültig die Kontrolle über sein Vehikel. Er driftete von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Versuch des 36-Jährigen, die Flucht gemeinsam mit seinem 18-jährigen Beifahrer aus Hamm zu Fuß weiter fortzusetzen, konnte durch die geistesgegenwärtigen Beamten unterbunden werden. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.(es)

