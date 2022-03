Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Marinestraße ist am Samstagabend (12. März) der Fahrer eines Kleinkraftrads leicht verletzt worden. Der 57-Jährige war gegen 19.10 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Horster Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Marinestraße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 19-jährigen Fiat-Fahrerin. Diese hatte zuvor die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rautenstrauchstraße befahren und wollte nach links auf die Marinestraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, von wo er nach ambulanter Versorgung entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell