POL-KN: (Aldingen /Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer (20.05.2022)

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, hat ein Unbekannter in der Salzstraße so auf die Heckscheibe eines schwarzen Audi A4 eingewirkt, dass diese zersplitterte. Der Wagen war auf Höhe des Anwesens Salzstraße 7 abgestellt gewesen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen. Rückfragen bitte an: ...

