Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Brand von Heuballen - Zwei Pkw beschädigt - Diebstahl von Rädern

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse entwendet

Alheim. Unbekannte Täter betraten am Freitagmittag (01.04.), zwischen 12 und 13 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise ein Einfamilienhaus in der Gudestraße im Ortsteil Hergershausen. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld aus einer Geldbörse und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Heuballen

Neuenstein. In der Nacht zu Montag (04.04.), gegen 1 Uhr, brannten mehrere Rundballen auf einer Wiese neben dem parallel zur L 3155 verlaufenden Fahrradweg zwischen Saasen und Raboldshausen. Das brennende Heu wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zwei Pkw beschädigt

Bebra. Einen schwarzen BMW 118i und einen schwarzen VW Golf zerkratzten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (02.04.) und Sonntagnachmittag (03.04.) mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Der BMW war zu diesem Zeitpunkt in dem Hof eines Einfamilienhauses im Stadtteil Breitenbach, der VW an der Straße "Am Ratz" vor dem Haus, abgestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Rädern

Hauneck. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Mittwoch (16.03.) und Mittwoch (30.03.), unerlaubt Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Straße "Am Hessenberg" in Oberhaun. Von einem dort abgestellten Traktor montierten sie die hinteren Räder ab und entwendeten diese. Die vorderen Reifen sowie alle vier Reifen eines ebenfalls abgestellten Anhängers wurden mittels unbekanntem Gegenstand zerstochen. Die Täter flüchteten unerkannt mit Diebesgut im Wert von rund 2.000 Euro und hinterließen Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell