Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bedrohung ,Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung: Mehrere Strafanzeigen gegen 35-Jährigen

Baden-Baden (ots)

Gestern Mittag kam es am Bahnhof in Baden-Baden zu einer Bedrohung zum Nachteil einer Mitarbeiterin des dortigen Reisezentrums. Gegen 13 Uhr erschien ein 35- jähriger togolesischer Staatsangehöriger, bedrohte und beleidigte ohne ersichtlichen Grund die Mitarbeiterin . Die Dame verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den Togolesen aber nicht mehr antreffen und auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr ausfindig machen konnte. Gegen 14 Uhr kam der Togolese zurück und bedrohte die Mitarbeiterin erneut. Zwei Streifen der Bundespolizei konnten den Mann daraufhin vor der Buchhandlung im Bahnhof Baden-Baden festnahmen. Er verhielt sich sehr aggressiv und bedrohend gegenüber den Beamten, zudem reagierte er nicht auf ihre Ansprache und leistete Widerstand. Nur mit vereinten Kräften und mit Unterstützung einer Streife der Landespolizei gelang es, den Mann in das Dienstfahrzeug zu verbringen. Hier beruhigte er sich allmählich. Ein Grund für sein Auftreten konnte bislang nicht ermittelt werden. Er muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Bei dem Einsatz wurden zwei Kollegen leicht verletzt.

