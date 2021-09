Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Exhibitionistische Handlung++Diebstahl einer Handtasche++Diebstahl eines E-Scooter++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl aufgeklärt - Eigentümer gesucht! ++

Westoverledingen - Exhibitionistische Handlung

Westoverledingen - Am 08.09.2021 kam es gegen 09:40 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung an einem Badesee an der Straße Krummspät im Ortsteil Steenfelde. Ein 49-jähriger Mann aus Rhauderfehn wurde beim Schwimmen im See auf einen unbekannten Mann aufmerksam, welcher nackt am Seeufer stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, dunkelblonde und kurze Haare, gebräunte Haut. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Diebstahl einer Handtasche

Emden - Am 08.09.2021 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr zu dem Diebstahl einer Handtasche auf einem Friedhof in der Straße Tholenswehr. Eine 73-jährige Emderin war mit Grabpflegearbeiten beschäftigt und hatte ihre Handtasche in einer Fahrradtasche abgelegt. Das Fahrrad hatte die Dame hinter sich abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete die braun-graue Damenhandtasche samt Geldbörse und persönlicher Dokumente. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Diebstahl eines E-Scooter

Leer - Am 08.09.2021 kam es in der Zeit vom 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooter von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Papenburger Straße. Ein bisher unbekannter Täter entwendete den abgestellten E-Scooter. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht in der Herderstraße

Emden - In dem Zeitraum vom 03.09.2021 bis zum 06.09.2021 kam es auf einem Parkplatz eines Non-Food-Discounters in der Herderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug die Regenrinne des Gebäudes. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass es sich um ein Lieferfahrzeug gehandelt haben könnte. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Diebstahl aufgeklärt - Eigentümer gesucht!

Leer - Im Rahmen einer Personenkontrolle im Wessel-Onken-Weg wurde bei einem 24-jährigen Leeraner am frühen Abend des 08.07.2021 Diebesgut aufgefunden. Der Mann führte eine Kartenmappe samt persönlicher Dokumente einer 45-jährigen Frau aus Leer sowie ein hochwertiges Fahrrad der Marke Bulls in schwarz- rot, Modell Nandi Street, mit sich. Auf Nachfrage zur Herkunft der Gegenstände konnte der Mann keine plausible Begründung nennen. Die Besitzerin der Kartenmappe konnte durch die Polizei ermittelt und über den Sachverhalt informiert werden. Diese hatte den Diebstahl bis dahin nicht bemerkt. Die Polizei in Leer sucht den Eigentümer des beschriebenen, sichergestellten Fahrrades und bittet um Kontaktaufnahme.

