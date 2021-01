Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Baustelleneinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nach von Samstag auf Sonntag in eine Baustelle im Stadtteil Vogelstang ein. Der Einbrecher durchtrennte auf bislang unbekannte Art und Weise die Umzäunung einer Baustelle in der Weimarer Straße. Auf dem Baustellenareal brach er einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Baucontainer auf und entwendete daraus unbekannte Gegenstände.

Eine Zeugin wurde gegen 3.30 Uhr durch ein dumpfes Geräusch aus dem Schlaf gerissen und konnte beobachten, wie eine männliche Person mehrfach zwischen dem Baucontainer und einem auf der anderen Straßenseite geparkten Fahrzeug hin- und herlief.

Den Täter beschrieb sie wie folgt:

- Über 45 Jahre alt - Dunkle Haare - War bekleidet mit dunkler Hose und blau/türkisfarbener Jacke mit Streifen.

Das Fahrzeug, zu dem der Mann lief, konnte sie nicht beschreiben.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim