Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw umgekippt

Rudolstadt - Catharinau (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Catharinau ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die 20-jährige befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Obercatharinauer Straße in Catharinau aus Fahrtrichtung Rudolstadt kommend in Fahrtrichtung Kolkwitz. In Höhe der Hausnummer 9 in der Obercatharinauer Straße kommt sie mit ihrem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Gartenzaun. Durch die Kollision kippt der PKW nach links und bleibt auf der Fahrerseite liegen. Die 20-jährige verletzt sich durch den Unfall an beiden Beinen. Am PKW sowie am Gartenzaun entstand Sachschaden von mehr als 6.000 Euro.

