LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt mit mehr als 2,1 Promille

Unterwellenborn/ Kamsdorf (ots) - Zum wiederholten Male wurde im Bereich einer Baustelle in der Straße des Friedens in Kamsdorf Diesel entwendet. Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte aus einer abgestellten Arbeitsmaschine rund 210 Liter Diesel. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

