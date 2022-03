Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall und Sachschaden

Königsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es nach einem Verkehrsunfall in Königsee zu einer lautstarken Diskussion. Nämlich, so konnte schließlich später ermittelt werden, parkte ein 18-jähriger Fahrer den PKW seiner Mutter auf einem Parkplatz im Bereich der Gehrener Straße aus und touchierte dabei ein abgeparktes Fahrzeug. Vermutlich vor Schreck gab der junge Mann dann unkontrolliert Gas und krachte gegen eine Hauswand, sodass am Verursacherfahrzeug Totalschaden entstand und neben dem geparkten PKW auch nicht unerheblicher Schaden an der Hauswand verursacht wurde. Als mehrere Zeugen, u.a. die Halterin des beschädigten Wagens, auf den Unfallverursacher zugingen, schauten sie nicht schlecht, als die Mutter, welche eigentlich Beifahrerin war, auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte und behauptete, selbst gefahren zu sein. Nach einem lautstarken Wortgefecht und unter Hinzuziehung der Polizei stellte sich schließlich heraus, dass der 18-Jährige ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und unter Gestattung seiner Mutter, der Fahrzeughalterin, den PKW ausgeparkt hatte. Es wurden entsprechende Strafanzeigen erstattet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell